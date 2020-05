Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.20

Ein thailändischer Techniker arbeitet in einem Labor des Chula Vaccine Research Center in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Thailändische Forscher bereiten die Rekrutierung von 5.000 Freiwilligen für einen Humanversuch mit dem Impfstoff gegen Covid-19 vor, der nach einem laufenden dreimonatigen Test an Affen noch in diesem Jahr beginnen soll.

Die ersten Impfungen wurden am Samstag 13 Langschwanzmakaken verabreicht. Die Tierversuche werden drei Monate dauern, und die Ergebnisse werden bis Ende August erwartet. Wenn die Versuche erfolgreich verlaufen, wird das Forschungsteam die besten, lebensfähigen Antikörper aus diesen Primaten verwenden, um 10.000 Dosen Impfstoffe für Versuche am Menschen herzustellen, sagte Kiat Rakrungtham, Direktor des Exzellenzzentrums für Impfstoffforschung und -entwicklung der Chulalongkorn-Universität. Damit wird der Test am Menschen in Gang gesetzt, bei dem mindestens 5.000 Freiwillige jeweils zwei Injektionen erhalten werden.

Der mRNA-Impfstoff, der gemeinsam vom Centre of Excellence in Vaccine Research and Development der Chulalongkorn University, dem National Vaccine Institute und dem Department of Medical Sciences sowie dem privaten Sektor entwickelt wurde, gehört zu mehreren Impfstoffen, die derzeit in Thailand getestet werden. Dr. Kiat berichtete weiter, dass eine Fabrik in Kanada angemietet wird, um die Impfstoffe für den für Oktober geplanten Versuch am Menschen herzustellen.

Bevor der Impfstoff allen Teilnehmern verabreicht wird, soll er zunächst an 30 bis 50 Freiwilligen getestet werden, um seine Sicherheit festzustellen. Nach bestandener Prüfung wird der Impfstoff an 250 bis 500 Personen verabreicht, um seine Fähigkeit zur Aktivierung des Immunsystems zu testen. Danach wird die Wirksamkeit des Impfstoffs an den verbleibenden Freiwilligen erprobt.