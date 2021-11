CHIANG MAI: Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „The Nation“ folgend strömten am Donnerstag die Einwohner Chiang Mais ins Lanna Hospital im Bezirk Mueang (Chiang-Mai-Stadt) zur Impfung mit dem Covid-19-Vakzin von Moderna, das sie bereits vor mehreren Monaten privat bestellt und bezahlt hatten.

In Vorbereitung auf die private Massenimpfung hatte das Krankenhaus außerhalb seines Hauptgebäudes Sitzgelegenheiten aufgestellt und ließ jeweils nur 12 Personen zeitgleich ins Gebäude – zur Reduzierung des Infektionsrisikos und im Einklang mit den Regeln zur sozialen Distanz.

Beim Lanna Hospital und der Thonburi Healthcare Group gingen insgesamt 42.422 Bestellungen für 81.232 Moderna-Dosen ein, darunter befinden sich nach Aussage des Krankenhauses 3.167 Personen, die ihre Erstimpfung erhalten.

Der Startschuss für die Moderna-Imnpfungen begann am Donnerstag. Laut dem Lanna Hospital sollen die Impfungen mit dem auf dem thailändischen Markt neuen Vakzin noch bis zum 23. November durchgeführt werden – bei einer Tageskapazität von 500 Personen.

Unterdessen verzeichnete die Seuchenschutzbehörde in Chiang Mai am Donnerstag 436 Covid-19-Neuinfektionen, womit sich die Gesamtzahl der Coronavirusfälle in der „Rose des Nordens“ seit April dieses Jahres auf 21.218 erhöht hat. Von Donnerstag auf Freitag wurden 372 Covid-19-Patienten in Chiang Mai geheilt und aus der Behandlung entlassen, während 5.024 an Covid-19 erkrankte Menschen medizinisch behandelt werden. Weiter wurden am Donnerstag drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet, meldete die Behörde.