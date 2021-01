BANGKOK: Das Impfprogramm gegen das Coronavirus wird nicht wie geplant am Valentinstag (14. Februar) beginnen, sondern frühestens im März, gab Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Freitag bekannt.

Als Grund für die Verzögerung nannte der Minister den Streit um die Lieferung des Impfstoffs zwischen dem Hersteller AstraZeneca und der Europäischen Union. Dennoch glaubt Anutin, dass die erste Lieferung von Impfstoffen noch im Februar in Thailand eintreffen wird. „Wir werden jede Produktionsquelle ansprechen und sie bitten, uns einen Teil ihrer Bestände vor März zu schicken. Wir versuchen zu verhandeln und tun alles, was wir können. Wenn es ein Problem gibt, liegt es außerhalb unserer Kontrolle."

Die Regierung wird 200.000 Dosen vom Impfstoff, der gemeinsam von der britisch-schwedischen Pharmafirma AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelt wurde, aus dem Ausland importieren, bevor die lokal hergestellte Version des AstraZeneca-Impfstoffs verfügbar sein wird. Der Zeitpunkt ist unklar, genannt wurden bisher Mai oder Juni. Der ehrgeizige Plan der Regierung, innerhalb dieses Jahres mindestens die Hälfte der Bevölkerung zu impfen, ist mit vielen Unwägbarkeiten behaftet, da die Behörden das Zieldatum für die Einführung des Impfstoffs immer wieder nach hinten verschieben.

Der Impfstoff von AstraZeneca wurde letzte Woche von der thailändischen Food and Drug Administration (FDA) für den Notgebrauch zugelassen. Die FDA muss jedoch jede Charge der eingehenden Impfstoffe prüfen, bevor sie in Thailand eingesetzt werden können, was zu einer weiteren Verzögerung führen könnte.

Die erste Gruppe von Menschen, die geimpft werden soll, wird das Gesundheitspersonal an vorderster Front sein sowie gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Diabetes, Fettleibigkeit und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung in den Provinzen, die am stärksten von dem Virus betroffen sind. Einige andere Nationen in der asiatischen Region, vor allem Indonesien und Indien, haben bereits damit begonnen, ihre Bevölkerung gegen Covid-19 zu impfen, was viele Regierungskritiker zu der Frage veranlasst, warum Thailand hinterherhinkt.