Impfregistrierung für Ausländer ohne Arbeitserlaubnis

PHUKET: Ausländer, die auf der Ferieninsel wohnen und keine Arbeitserlaubnis haben, können sich jetzt für einen staatlichen Covid-19-Impftermin registrieren lassen.

Nach einem Bericht der „Phuket News“ wurde der Beitrag in englischer Sprache auf der Facebook-Seite des „Official Covid-19 Information Center Phuket“, das vom Phuket-Büro des Innenministeriums betrieben wird, veröffentlicht. Dort heißt es: „Ausländer, die ohne Arbeitserlaubnis in Phuket registriert sind, können sich jetzt unter www.phuket.win anmelden.“ Die Webseite wurde um die neue Kategorie „Vaccination for non-work permit foreigners“ (Impfung für Ausländer ohne Arbeitserlaubnis) ergänzt.