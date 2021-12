Von: Björn Jahner | 26.12.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Geimpfte Personen, die ins Ausland reisen möchten, können ihren Impfpass jetzt im MedPark Hospital im Bangkoker Stadtteil Klong Toei abholen.

Suthat Chottanapund, Direktor des Institute for Urban Disease Control and Prevention, sagte am Freitag der Presse, dass MedPark ausgewählt wurde, weil es einfach und bequem zu erreichen ist.

Um einen Impfpass zu erhalten:

Vereinbaren Sie einen online einen Termin

Legen Sie die erforderlichen Dokumente am vereinbarten Tag und zur vereinbarten Uhrzeit in der Registrierungsstelle im Erdgeschoss des MedPark-Krankenhauses vor.

Folgende Dokumente sind erforderlich: