Von: Björn Jahner | 05.09.19

BANGKOK: Aus dem Regierungsplan, das Slum-Gebiet von Khlong Toei in ein modernes Geschäftsviertel und neues Wahrzeichen der thailändischen Hauptstadt zu verwandeln, resultieren nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer.

Während Immobilienentwickler und Investoren in dem Hafenbezirk um attraktive Geschäftsmöglichkeiten konkurrieren, werden rund 12.500 einkommensschwache Familien, die seit Generationen dort leben, gezwungen sein, eigens für sie geschaffene, jedoch winzige Wohnungen in neuen Hochhäusern zu mieten oder anderswohin umzuziehen.



Die Ports Authority of Thailand (PAT) als Eigentümerin des weitläufigen, 2.353 Rai großen Projektgebietes hat angekündigt, die Ausschreibungen einschließlich der Vergabe von öffentlich-privaten Partnerschaften für einen Zeitraum von 30 Jahren bereits im nächsten Jahr durchführen zu wollen, womit auch der Startschuss zu den Bauvorhaben fällt.



Ein Teil des Megaprojekts ist die Entwicklung einer neuen Wirtschaftszone, die für verschiedene Handelsaktivitäten wie Logistik, Import und Export reserviert ist. Die Hälfte der derzeitigen Hafenfläche soll Platz für ein gigantisches Immobilienprojekt am Chao-Phraya-Fluss bieten. In Anlehnung an das Nobeleinkaufszentrum Iconsiam entsteht eine luxuriöse Shopping Mall mit Einzelhandels- und Gewerbeflächen.



Auf einem kleinen Grundstück im Umfeld des Konsumtempels soll eine sogenannte „Smart Community“ entstehen, für die vier 25-stöckige Wohngebäude errichtet werden. Allen in dem Gebiet beheimateten Slumfamilien wird das Angebot unterbreitet, eine Hochhauswohnung in den Neubaublöcken zu beziehen. Natürlich nicht umsonst, sondern zur Miete. Mit lediglich 33 Quadratmetern Wohnfläche dürften die Wohnungen für die betroffenen Menschen, darunter zumeist Großfamilien, jedoch viel zu klein bemessen sein. Mit 6.144 Wohneinheiten bieten die vier Hochhäuser zudem lediglich Platz für die Hälfte der derzeitigen Slumpopulation.



Denjenigen, die das Angebot ablehnen, sollen kleine Grundstücke in dem Bangkoker Vorort Nong Chok angeboten werden. Doch bereits jetzt werden Befürchtungen laut, dass der vorgesehene Standort viel zu abgelegen sei, um dort zu leben. Alternativ wird ihnen eine Entschädigung in Aussicht gestellt. Die Slum-Bewohner fühlen sich von der Hafenbehörde und der Regierung im Stich gelassen. Schließlich hatten sie sich in den 1960er Jahren hier angesiedelt, um beim Aufbau des Hafens Khlong Toei mitzuwirken. Über Jahrzehnte stellten sie den Großteil der Hafenarbeiterschaft.