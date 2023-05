Von: Björn Jahner | 30.05.23

Aufgrund schmaler Grundstücke wird an Pattayas Wongamat Beach zunehmend in die Höhe gebaut. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Nachfrage russischer und chinesischer Staatsangehöriger nach Pool-Villen und Eigentumswohnungen in Strandnähe in Pattaya ist so rapide gestiegen, dass die Habitat Group Co. Ltd., einer der führenden Bauträger in der Touristenmetropole, den Preis für seine Immobilien auf 10 bis 20 Millionen Baht erhöht hat.

Habitat geht davon aus, dass der Preis für seine zwei bis drei Jahre alten Eigentumswohnungen von derzeit 200.000 Baht pro Quadratmeter auf 250.000 bis 300.000 Baht pro Quadratmeter steigen wird. Um potenzielle Käufer anzulocken, bieten der Immobilienentwickler sogenannte „Ferienhäuser und Lifestyle“-Investitionspakete an.

Luxusobjekte gefragt wie nie zuvor

Chanin Vanijwongse, der CEO der Habitat Group Co. Ltd., sagte, gegenüber der Presse, dass der Tourismusmarkt in Thailand seit Anfang des Jahres boomt. Es wird erwartet, dass die Zahl der ausländischen Touristen in diesem Jahr 22,7 Millionen und im nächsten Jahr 35,3 Millionen erreichen wird, wobei die Hauptziele Bangkok, Phuket und Pattaya sind.

Die Habitat Group, einer der führenden Bauträger für Premium-Immobilien in Thailand, konzentriert sich auf die Sektoren der gehobenen Mittelklasse sowie des Luxuswohnungsmarktes und identifiziert klare Marktnischen, um einzigartige Projekte zu entwickeln.

Als beliebtes Touristenziel haben die Immobilienpreise in Pattaya noch Raum für Wachstum, was zu einer kontinuierlichen Nachfrage nach Wohnimmobilien sowohl von einheimischen als auch von ausländischen Käufern, insbesondere Russen und Chinesen, führt, so Khun Chanin. Ausländische Käufer machen 45 Prozent des Immobilienmarktes in Pattaya aus, während die Einheimischen 55 Prozent ausmachen.

Das Projekt „Highland Park Pool Villas Pattaya“ ist eines dieser „Holiday Homes and Lifestyle“-Investments, die derzeit von der Habitat Group angeboten werden. Die erste Phase mit 20 Einheiten war Anfang des Jahres ausverkauft, und die zweite Phase mit 20 Einheiten steht derzeit zum Verkauf, beginnend bei 9,9 Millionen bis 20 Millionen Baht.

Stadt zieht Thais und Ausländer an

„Pattaya, das etwa 90 Autominuten von Bangkok entfernt liegt, ist eine Stadt, die verschiedene Bedürfnisse erfüllt, sowohl als Wohnort für Arbeitskräfte im Eastern Economic Corridor als auch als weltbekanntes Touristenziel. Daher hat die Habitat Group Pattaya ausgewählt, um Lifestyle-Inves­titionsprojekte anzubieten, darunter Investitionsobjekte für Vermietung und Ferienhäuser für Familien und Rentner“, so Khun Chanin. „Die Käufer werden von der Rendite ihrer Investition profitieren“, sagte er und fügte hinzu, dass die Tendenz ausländischer Käufer, insbesondere russischer und chinesischer Staatsangehöriger, ihre Käufe in den Touristenprovinzen auszuweiten, rasch zunimmt.

Zu Beginn des letzten Jahres hat die Habitat Group durch die Zusammenarbeit mit thailändischen und ausländischen Agenten aggressiv auf ausländische Kunden abgezielt. Projekte wie „Holiday Homes“ und „Highland Park Pool Villa Pattaya“ stießen auf großes Interesse bei potenziellen Käufern und Investoren. Derzeit entfallen 70 Prozent der Verkäufe auf Einheimische und 30 Prozent auf Ausländer.

Im Bereich der Immobilien- oder Lifestyle-Investitionen hat das Unternehmen sowohl von thailändischen als auch von ausländischen Kunden ein gutes Feedback erhalten, da die Rendite aus den Mieteinnahmen von Lifestyle-Investitionsprojekten höher ist als die von regulären Eigentumswohnungen, erklärte er.

„Außerdem haben wir eine Tochtergesellschaft, Habitat Hospitality, die mit führenden Marken im Wohnbereich zusammenarbeitet sowie Hotelzimmer, Konferenzräume und Restaurants mit professionellem Personal unter bekannten Marken verwaltet“, erläuterte Khun Chanin. „Solche Investitionen sind relativ sicher und weisen im Vergleich zu anderen Anlageformen ein geringeres Investitionsrisiko durch Preisschwankungen auf. Daher können sie im Vergleich zu den Zinsen, die beispielsweise Bankeinlagen bieten, langfris­tig zufriedenstellende Renditen erzielen.“

Investition mit guter Rendite

Khun Chanin führte fort, dass Villen in Pattaya mit einem Preis von 10 bis 20 Millionen Baht eine hohe Verkaufsrate haben. Ausländer kaufen sie als Zweitwohnsitz oder als Altersruhesitz. Der Immobilienmarkt wächst weiterhin stetig und bietet relativ gute Renditen. Inzwischen steige auch die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Pattaya, fügte er hinzu.

Aufgrund der steigenden Zahl von Touristen liegen die Preise für Eigentumswohnungen in Pattaya derzeit bei maximal 200.000 Baht pro Quadratmeter. Es wird erwartet, dass die Preise in den nächsten zwei bis drei Jahren um 30 bis 40 Prozent steigen werden, d.h. auf etwa 250.000 bis 300.000 Baht pro Quadratmeter.

Die Habitat Group hat sechs Milliarden Baht in die Entwicklung von acht Immobilieninvestitionsprojekten in Pattaya investiert. Dazu gehören u.a. vier Hotel- und Villenprojekte: The Ville Jomtien, X2 Vibe Pattaya Seaphere, X2 Pattaya Oceanphere und Bay Pier Hotel Pattaya.

Vier neue Projekte sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden: Bayphere Premier Suites im dritten Quartal, Wyndham Atlas Wongamat Pattaya, Bluephere Pattaya im vierten Quartal, während Ramada Mira North Pattaya im Jahr 2024 den Betrieb aufnehmen wird.