Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

BANGKOK: Der Global Living Report von CBRE zu Städten mit den teuersten Immobilien hat Bangkok unter 35 ausgesuchten Metropolen auf Platz 33 gesetzt.

Die Ergebnisse unterstreichen, dass Investitionen in städtischen Gebieten in Verkehrsinfrastruktur, Konnektivität, Einzelhandel, Kulturzentren und Wohnraum wichtige Treiber für das Wirtschaftswachstum sind. Die drei teuersten Orte für den Kauf einer Wohnimmobilie befinden sich alle in Asien. Hongkong ist nach wie vor die Stadt mit den hochwertigsten Wohnimmobilien, die durchschnittlich 39,52 Mio. Baht (1,235 Mio. USD) kosten. Singapur liegt an zweiter Stelle mit durchschnittlich 27,97 Mio. Baht (874,372 USD), gefolgt von Shanghai mit 27,92 Mio. Baht (USD) 872,555). Bangkok steht auf Position 33 mit einem durchschnittlichen Preis für Wohnimmobilien von 3,4 Millionen Baht (106,383 USD). Die CBRE Group mit Hauptsitz in Los Angeles ist eines der weltweit größten Dienstleistungsunternehmen auf dem gewerblichen Immobiliensektor.