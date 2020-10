Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.20

BANGKOK: Die Immigrationsbüros der Hauptstadt werden am Samstag, 31. Oktober, dem letzten Tag der Visumamnestie, für die Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Visaverlängerung geöffnet sein.

Die Immigration erwartet, dass viele Ausländer vor dem Ende der Amnestie einen Antrag auf Visaverlängerung stellen werden, so dass die Einwanderungsbüros an der Chaeng Watthana Road und in Muang Thong Thani, die normalerweise am Wochenende geschlossen sind, am Samstag von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet sein werden, teilte Generalleutnant Sompong Chingduang mit. Weitere Informationen gibt es unter www.immigration.go.th und unter der Hotline 1178.