BANGKOK: Die thailändische Einwanderungsbehörde wurde nach einem grausamen Mord, der angeblich von drei chinesischen Staatsangehörigen begangen wurde, angewiesen, die Überprüfung von Touristen, die ein Visum bei der Ankunft benötigen, zu verschärfen.

Thailands Nationaler Polizeichef, Pol Gen Damrongsak Kittiprapas, sagte am Mittwoch, dass er am Dienstag ein Treffen mit dem Kommissar der Einwanderungsbehörde, Pol Lt General Pakphumpipat Sajjaphan, abgehalten habe, um Maßnahmen zu erörtern, mit denen mögliche Kriminelle herausgefiltert werden sollen, die versuchen könnten, mit einem „Visa on Arrival“ (VOA) ins Land zu kommen.

Das Treffen der Polizeichefs fand statt, nachdem drei chinesische Staatsangehörige am 29. März 2023 eine 22-jährige Landsfrau entführt, gefoltert und ermordet haben sollen, bevor sie ihre Leiche in einem Kanal in der Provinz Nonthaburi versenkten. Die drei sind Berichten zufolge nach China zurückgekehrt und wurden dort verhaftet.

Pol Gen Damrongsak betonte, dass er den Chef der Einwanderungsbehörde angewiesen habe, dafür zu sorgen, dass die Überprüfung nicht die Politik der Regierung zur Förderung des Tourismus und der 15-tägigen VOA-Fazilität beeinträchtigt.

Er führte fort, dass der Chef der Einwanderungsbehörde auch angewiesen worden sei, mit der Touristenpolizei zusammenzuarbeiten, um Beamte für regelmäßige Kontrollen von Gästehäusern, Wohnungen und gemieteten Häusern zu entsenden, in denen sich ausländische Touristen aufhalten, als Teil der proaktiven Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten durch ausländische Staatsangehörige.

Er stellte klar, dass die VOA-Besucher dem Land mehr nützen als schaden, da Thailand ein bevorzugtes Reiseziel für ausländische Touristen ist. Er sagte, die Polizei müsse lediglich proaktive Maßnahmen ergreifen, um Straftaten zu verhindern.

Die thailändische Polizei werde auch mit den chinesischen Behörden zusammenarbeiten, um im Rahmen der proaktiven Maßnahmen Informationen über bestimmte chinesische Touristen zu erhalten, die mit VOA-Visa in das Land einreisen, sagte Pol Gen Damrongsak.

Ein Team der thailändischen Polizei hält sich derzeit im Rahmen der Ermittlungen zum Mord an Jin Can in Nonthaburi in China auf, um Informationen über die drei Verdächtige einzuholen, die sich derzeit im Gewahrsam der chinesischen Polizei befinden.

Pol Gen Damrongsak sagte, dass die thailändische Polizei die Verdächtigen nicht direkt befragen könne, die Ermittler jedoch ihre Fragen an ihre chinesischen Kollegen weitergegeben haben, die sie den Verdächtigen stellen sollen.

Die Aussagen der Verdächtigen würden zusammen mit der Aussage einer thailändischen Verdächtigen verwendet, damit die thailändische Polizei den Fall abschließen könne. Die Polizei hat eine thailändische Frau verhaftet und beschuldigt sie, an dem Verbrechen mitgewirkt zu haben, indem sie Jin zur Entführung herausgelockt hat.