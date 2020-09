BANGKOK: Die Immigration will nach dem Ende der „Visa-Amnestie“ am 26. September Ausländern unter bestimmten Umständen eine 30-tägige Verlängerung ihres Aufenthalts in Thailand gewähren.

Die Regierung hat Zugeständnisse bezüglich der Situation von Ausländern gemacht, die mit einem Touristenvisum in Thailand gestrandet sind. Laut dem stellvertretenden Kommandanten der Immigration, General Pornchai, können Touristen, die nach dem 26. September wegen Krankheit oder Flugunfähigkeit nicht in ihre Heimat zurückkehren können, eine Verlängerung ihres Aufenthalts beantragen. Sie müssen in einem Immigrationsbüro einen Antrag stellen und ein ärztliches Attest vorlegen, das ihre Reiseunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt bestätigt.

Diejenigen, die wegen fehlender Flüge oder anderer Umstände nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, müssen ein Schreiben der Botschaft oder des Konsulats ihres Landes vorlegen, in dem sie darum bitten, dass der Ausländer seinen vorübergehenden Aufenthalt in Thailand fortsetzen kann. Den Ankündigungen zufolge soll Ausländern jedes Mal ein Aufenthalt von 30 Tagen gewährt werden.

Grundsätzlich endet die „Visa-Amnestie“ am 26. September. Alle Inhaber von Langzeitvisa, deren Aufenthaltserlaubnis nach dem 26. März abgelaufen ist, müssen einen Antrag auf Verlängerung ihres Aufenthalts bis zum 26. September stellen. Ausländer sollten sich so schnell wie möglich mit einem Immigrationsbüro in Verbindung setzen und nicht bis zum 26. September warten.