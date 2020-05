Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.20

HUA HIN: Beamte der Immigration haben einen Belgier festgenommen, der per Haftbefehl wegen gefährlichen Fahrens gesucht wurde.

Der 59-Jährige wurde der Polizei in Hua Hin übergeben. Ihm wird vorgeworfen, fahrlässig gefahren zu sein und mehrere Menschen verletzt zu haben. Darüber hinaus entstand bei dem Unfall hoher Sachschaden. Das Gericht in Hua Hin hatte den Haftbefehl am 28. Januar 2020 ausgestellt. „Naew Na“ berichtet nicht, warum der Belgier nicht schon früher und an seiner Adresse verhaftet wurde.