Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

BANGKOK: Ein in seinem Heimatland gesuchter 32-jähriger Chinese wurde von der Immigration in Phuket verhaftet. Er hatte mit 17 zuvor festgenommenen Landsleuten eine Online-Spielbank betrieben und umgerechnet rund zwei Milliarden Baht kassiert.

Der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, berichtete am Freitag von mehreren Festnahmen ausländischer Staatsbürger. Ein Chinese war im Jahr 2016 verhaftet worden, weil er sich mit gefälschten Dokumenten einen thailändischen Personalausweis besorgen wollte. Er wurde abgeschoben und auf die schwarze Liste gesetzt. Unter einem falschen Namen kehrte er nach Thailand zurück. Als er jetzt sein Visum verlängern lassen wollte, wurde er verhaftet.

In einem Männerbad an der Soi Suan Plu 6 im Stadtteil Sathorn hatten 15 Migranten illegal als Masseure gearbeitet. Einer kam aus Myanmar, zwei aus Kambodscha, acht aus Vietnam, drei aus Laos, ein weiterer festgenommener Mann war staatenlos. Im vierten Fall wurde ein 38-Jähriger aus der Tschechischen Republik am 24. Juni festgesetzt. Er wurde in seinem Heimatland wegen Diebstahls von Waren im Wert von 3.790 tschechischen Kronen (5.200 Baht) gesucht. Ein 39 Jahre alter Finne wurde auf Betreiben der finnischen Polizei verhaftet. Er war in seinem Heimatland zu zwei Jahren und zwölf Tagen Gefängnis wegen Drogenstraftaten verurteilt worden und flüchtete nach Thailand.

Sompong berichtete auf der Pressekonferenz weiter, dass das neue biometrische System auf den internationalen Flughäfen noch nicht zur Zufriedenheit arbeite. Er erwarte, dass das Scannen von Fingerabdrücken bis August an Kontrollpunkten effektiv eingesetzt werde.