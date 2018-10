Auch in Krabi gingen Beamte der Einwanderungsbehörde auf Jagd auf sich illegal im Land aufhaltende Ausländer. Foto: The Thaiger

KRABI: In der Provinz Krabi hat die Immigration 113 Ausländer wegen unterschiedlicher Vergehen festgenommen.

Bei den Razzien suchten die Beamten Ao Nang und die Koh Phi Phi auf. 28 Personen hatten ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen, vier waren in das Königreich illegal eingereist, einer wurde wegen einer Drogenstraftat verhaftet, drei wurden per Haftbefehl gesucht, zehn hatten illegal gearbeitet, und 67 wurden wegen verschiedener Straftaten festgesetzt. Die Koh Phi Phi ist bei Touristen ein beliebtes Ziel. Im Vorjahr urlaubten über eine Million Ausländer in der Provinz..