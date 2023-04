PHUKET: Die Einwanderungsbehörde von Phuket bleibt am Donnerstag, 6. April geschlossen, um einen der thailändischen Nationalfeiertage, den Chakri-Gedenktag, zu begehen. Danach wird das Büro vom 13. bis 17. April wegen der jährlichen Songkran-Feiertage geschlossen sein. Urlauber und Residenten sollten sich bewusst sein, dass Anliegen wie 90-Tage-Meldungen oder Visaverlängerungen, die an diesen Tagen fällig sind, vor der Schließung des Büros wegen des Feiertags abgeschlossen sein sollten.

In Thailand wird der Chakri-Gedenktag am 6. April als gesetzlicher Feiertag begangen. Offiziell als „King Buddha Yodfa Chulaloke the Great Day and Chakri Dynasty Memorial Day“ bekannt, erinnert dieser Feiertag an die Gründung der Chakri-Dynastie durch König Rama I. im Jahr 1782, also vor über zwei Jahrhunderten.

In Phuket gibt es drei Einwanderungsbüros – das Hauptbüro in Saphan Hin in Phuket-Stadt, eine weitere Außenstelle in Patong an der Strandstraße und ein neueres Büro in Cherngtalay im Blue Tree Komplex in der Srisoontorn Road. In der Zwischenzeit hat der staatliche Busbetreiber Transport Company angekündigt, täglich 4.500 Fahrten durchzuführen, um den Reisenden während des bevorstehenden Songkran-Neujahrs entgegenzukommen. Dieses Fest ist eine der verkehrsreichsten Zeiten in Thailand, da viele Menschen zu Familie und Freunden in andere Provinzen reisen. Es gilt auch als die „Sieben tödlichen Tage“, an denen das Land die meisten Verkehrstoten des Jahres zu beklagen hat.

Die Transport Company rechnet mit einem Anstieg der Fahrgastzahlen um 10 Prozent in der Zeit vom 10. bis 12. April. Nach den Feiertagen rechnet das Unternehmen damit, dass vom 16. bis 18. April täglich rund 53.000 Menschen nach Bangkok zurückkehren werden, und um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wird das Unternehmen 3.300 Fahrten nach Bangkok anbieten.

Sanyalak Panwattanalikhit, der Geschäftsführer der Transport Company, empfiehlt, dass die Fahrgäste sich etwa zwei bis drei Stunden vor der geplanten Abfahrtszeit an den Busterminals einfinden sollten, um ihre Fahrten nicht zu verpassen. Er wies auch darauf hin, dass Fahrkarten an den Fahrkartenschaltern in den Terminals oder über die Webseite des Unternehmens, die App oder landesweite Fahrkartenschalter erworben werden können.

Das Songkran-Fest ist ein wichtiges kulturelles Fest in Thailand, bei dem die Thais die Werte der Familie ehren, den Älteren Respekt zollen und an traditionellen Zeremonien teilnehmen. Außerdem wird viel gereist, viel gegessen und viel Alkohol getrunken.

Am 13. April, dem eigentlichen Songkran-Tag, wird am meisten gefeiert. Dann sind die Straßen rund um Phuket voller Menschen, die feiern und jeden, der vorbeikommt, mit Wasser bewerfen.