PATTAYA: Beamte der Einwanderungsbehörde Chonburi und hochrangige Beamte der Abteilung 1 der Einwanderungsbehörde führten am Samstag in den frühen Morgenstunden um 4.30 Uhr eine Razzia in einem geschlossenen Geschäftshaus in Pattaya durch, nachdem sich besorgte Bürger an die Polizei gewandt hatten, dass dort illegale Partys ausgerichtet werden würden.

Als die Einsatztruppe das Gebäude stürmte, fanden sie in den Räumlichkeiten mehrere Personen vor, darunter chinesische und myanmarische Staatsangehörige, die feierten, Alkohol tranken und nach Aussage der Ermittler im Besitz einer großen Menge des Betäubungsmittels Ketamin waren.

Alle sechzehn Partygäste wurden umgehend festgenommen und auf die Polizeiwache abgeführt, wo sie befragt werden und sich einem Drogentest unterziehen müssen. Weitere Informationen zu dem Vorfall wurden der Presse bisher noch nicht mitgeteilt.