BURIRAM: Da das Innenministerium den Provinzflughafen Buriram für den MotoGP-Weltmeisterschaftslauf zu einem Einwanderungscheckpoint erklärt hat, wird die Immigration ab Montag auf dem Airport und dem Chang International Circuit vertreten sein.

Die Einwanderungsbehörde zieht Beamte aus den Provinzen Surin, Ubon Ratchathani, Sisaket und Roi Et in Buriram zusammen. Auf dem Airport werden Schalter für ein- und abreisende Ausländer eröffnet. Für eine Vielzahl von Nationalitäten gibt es vor Ort „Visa upon arrival“. Laut Generalmajor Kittikorn Boonsom, Kommandeur der Immigration-Divison 4, kommt in Buriram das PIBICS-Kontrollsystem zum Einsatz, das unter den ankommenden Fans der MotoGP kriminelle Elemente ausfindig machen soll. Ein Checkpoint der Immigration wird am Montag am Parcours eröffnet. Zum WM-Lauf mit 90 Fahrern in den drei Kategorien MotoGP, Moto2 und Moto3 auf dem Chang International Circuit vom 5. bis 7. Oktober erwartet das Tourismus- und Sportministerium über 100.000 Thais und Ausländer.