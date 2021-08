Von: Björn Jahner | 27.08.21

SAMUT PRAKAN: Wichtiger Hinweis für Expats und Residenten, die die Dienststelle der Royal Thai Immigration in Samut Prakan nutzen:

Die neue Dienststelle findet im zweiten Stock des Marktgebäudes in Bang Phli Platz. Foto: Google Maps

Das Immigration Office Samut Prakan zieht am Montag, 6. September 2021 in den Thipnimitra Market (2. Stock) in Bang Phli um. Wer nicht lange suchen will, findet den Standort schnell mit Hilfe von Google Maps. Weitere Informationen wurden bisher noch nicht bekanntgegeben.