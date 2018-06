PATTAYA: Die Immigration hat einen Deutschen festgenommen, der seit dem Jahr 2012 wegen Betrugs und Verleumdung mit Haftbefehl gesucht wird.

Ein Team unter der Leitung von Oberst Songprot Sirisukha von der Chonburi-Immigration stürmte am Donnerstag gegen 13 Uhr ein Haus in Banglamung und setzte den 74-Jährigen fest. „Banmuang“ geht in seinem Bericht nicht auf weitere Details ein.