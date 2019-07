Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.19

THAILAND: Die Immigration hat in mehreren südlichen Provinzen 686 Menschen festgenommen. Es waren überwiegend Ausländer.

Nach Angaben des Leiters der Immigration in der Region 6, Generalmajor Jetsada Yaisun, waren 436 Frauen und Männer illegal nach Thailand eingereist. 15 hatten ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen. Weitere 49 konnten keine Arbeitsgenehmigung vorweisen und gegen 25 lagen Haftbefehle vor. Andere hatten gegen unterschiedliche Gesetze verstoßen. Zwölf Festgenommene, darunter Menschen aus Thailand, Malaysia und Myanmar, waren in den Provinzen Songkhla und Satun an Menschenhandel beteiligt. Bei sieben Personen aus Myanmar fanden die Beamten gefälschte Pässe. Sie waren an der Grenze nach Kanchanaburi eingereist und wollten in Malaysia arbeiten. Bei echten Pässen waren die Bilder ausgetauscht worden. Laut der Immigration hatten sie die Reisedokumente für jeweils 16.000 Baht erworben.