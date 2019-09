Immigration lässt TM6-Formular auslaufen

Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.19

Foto: The Thaiger

BANGKOK: Für ausländische Besucher Thailands läuft das Ankunfts- und Abflugformular TM6 in Kürze aus. Das Formular wird bei der Einreise von Immigrationsbeamten in den Reisepass geheftet.

Kobsak Pootrakool, stellvertretender Generalsekretär des Premierministers, begründete die Entscheidung der Regierung damit, die Ankunfts- und Abreiseformulare für Touristen, sogenannte TM6-Formulare, hätten zu Speicherproblemen geführt. Die Immigration benötige ein riesiges Lager, um diese Papiere aufzubewahren. Kobsak kündigte weiter an, Ausländer könnten demnächst ihren Aufenthaltsort mit nur vier Klicks auf einem Smartphone melden, um die Bestimmungen zu erfüllen, nach denen sie sich alle 90 Tage bei der Einwanderungsbehörde melden müssen. Zudem sei eine Handy-Anwendung für das umstrittene TM30-Formular beschlossen worden.

Die Europäische Vereinigung für Wirtschaft und Handel (EABC) hat die Regierung aufgefordert, für Ausländer die 24-Stunden-Meldepflicht mit dem Formblatt TM30 und dem Formular TM28 für die Änderung der ständigen Anschrift zu beenden. Die EABC vertritt die Interessen der europäischen Wirtschaft im Königreich und hat ihre Petition über den stellvertretenden Generalsekretär für politische Angelegenheiten Kobsak Pootrakool an Premierminister Prayut Chan-o-cha, weiter an Innenminister Anupong Paojinda und an den Chef der Immigration Generalleutnant Sompong Chingduang geschickt. Laut Jan Eriksson, Präsident der EABC, empfinden sowohl thailändische Staatsbürger als auch Ausländer die gegenwärtige Situation als schwierig und unnötig. Zudem habe die Situation einige negative Ansichten über Thailand sowohl als Investitions- und Geschäftsstandort als auch als Tourismusziel hervorgerufen, zitiert die „Bangkok Post“ den Präsidenten.

„Wir loben die Regierung, dass sie positive Schritte unternommen hat, um die Geschäftsabwicklung für Ausländer zu vereinfachen. Derzeit sind wir aber der Ansicht, dass TM30 diese guten Erfolge zunichtemacht", betonte Jan Eriksson. Es sei schwer einzusehen, wie nützlich Sicherheit, die auf Selbstoffenlegung beruhe, sein könne. Die Immigration begründet die Notwendigkeit des TM30-Formulars u.a. mit der nationalen Sicherheit.