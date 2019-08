Immigration kontrolliert verstärkt TM 30-Meldungen

Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.19

PATTAYA/KOH SAMUI: Mit verstärkten Einsätzen überprüft die Immigration in den beiden Touristenzentren Pattaya und Koh Samui Hauseigentümer und Hotels, ob sie ausländische Gäste innerhalb von 24 Stunden der Immigration melden.

„Naew Na“ berichtet, in einem Haus in Bophut musste ein Ausländer ein Bußgeld zahlen, weil er bei ihm untergekommene Ausländer der Immigration nicht rechtzeitig gemeldet hatte. Im Großraum Pattaya kontrollierten mehrere hohe Polizeibeamte u.a. ein Gästehaus an der Soi Welcome Town. Der Betreiber hatte ebenso gegen die Vorschriften des Immigrationsgesetzes verstoßen. Der Manager wurde bestraft. In den letzten Wochen wurden landesweit Dutzende ähnlicher Fälle gemeldet. Sie betrafen sowohl Thais als auch Ausländer.

Die Immigration achtet auf Wohnsitzmeldungen aus Hotels, Gästehäusern, Condos und privaten Häusern. Laut dem Gesetz aus dem Jahr 1979 muss jeder Ausländer innerhalb von 24 Stunden der Immigration mit dem Formblatt TM 30 gemeldet werden.