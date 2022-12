PATTAYA: Die Einwanderungsbehörde führt derzeit in ganz Thailand Razzien gegen Visaverstöße durch, die in einigen Gebieten als Operation X-ray bezeichnet wird, und auch Pattaya ist davon nicht ausgenommen.

Die Kampagne läuft offiziell vom 1. bis 10. Dezember 2022 und soll die Sicherheit für die bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertage gewährleisten. Die Einwanderungsbehörde hat vor kurzem vor dieser Aktion gewarnt und denjenigen, die zu lange im Land geblieben sind, mitgeteilt, dass sie eine Verhaftung und die Veröffentlichung in den Nachrichten vermeiden können, wenn sie persönlich mit der Behörde sprechen und die Situation klären.

Am Montag führten die Beamten eine Razzia im populären Entertainmentkomplex Tree Town in der Soi Buakhao durch, wo sich viele Ausländer aufhielten und die Spiele der Fußball-WM verfolgten. Die Beamten überprüften den Aufenthaltsstatus. Akzeptiert wurden Kopien des Reisepasses und des Visum-Stempels sowie auch abfotografierte Reisepass und Visumdaten auf dem Handy. Gegen diejenigen, die keinen Nachweis bei sich hatten, wurden weitere Maßnahmen und Kontrollen eingeleitet.

In der Zwischenzeit fanden fast täglich Razzien in Bars und Nachtclubs in Pattaya statt, bei denen die Gäste aufgefordert wurden, ihren Reisepass und Stempel oder Kopien vorzulegen.

Die Einwanderungsbehörde erinnert alle Touristen und Expats daran, dass sie jederzeit einen Nachweis über ihren legalen Status im Königreich mit sich führen müssen. Wie bereits erwähnt, werden Kopien akzeptiert.