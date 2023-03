KOH PHANGAN: Die Einwanderungsbehörde von Surat Thani geht weiterhin streng gegen Overstayer und andere Verstöße in ihrer Provinz im Süden Thailands vor, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Am Montag wurden drei Ausländer wegen Overstay verhaftet.

Der erste, ein 50-jähriger Russe, war seit 188 Tagen in Thailand, als sein Visum abgelaufen war. Er wurde in einem Lebensmittelladen in Chalok Lam auf Koh Phangan von den Beamten aufgespürt.

In einem Resort auf der Urlaubsinsel wurde außerdem eine 36-jährige Französin verhaftet, die ihre Aufenthaltsdauer um sechs Tage überschritten hatte.

Der dritte Festgenommene war 42-jähriger Italiener, der seine Aufenthaltsdauer um neun Tage überschritten hatte. Ebenfalls mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist ein Thailänder, der in Songkhla wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung gesucht wird.

Gegen ihn wurde im Februar ein Haftbefehl ausgestellt. Er wurde nach seiner Festnahme am Samstag im Unterbezirk Wang von Surat Thani auf dem Festland zurück in den tiefen Süden gebracht, um sich dort seiner Anklage zu stellen.