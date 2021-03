Archivbild eines Feldlazaretts, das während des Covid-19-Ausbruches auf dem Meeresfrüchtemarkt in Samut Sakhon errichtet wurde. Foto: The Nation

BANGKOK: Für 1.615 Migranten, die wegen Covid-19 unter Quarantäne stehen, errichtet die Immigration ein temporäres Feldlazarett.

Von den Migranten befinden sich 490 im Quarantänezentrum der Einwanderungsbehörde in Bang Khen, während der Rest in Suan Phlu untergebracht ist. Neben den 370 Männern und 23 Frauen, die im Immigrationsbüro Bang Khen positiv auf Covid getestet wurden, hat sich auch ein Polizist mit dem Virus angesteckt und wird im Polizeikrankenhaus behandelt.

Laut Immigrationskommissar Sompong Chingduan werden die 393 Patienten aus dem Bang-Khen- Quarantänezentrum am Mittwoch in das Feldkrankenhaus verlegt, das im Royal Thai Police Sport Club eingerichtet wurde. Die Verlegung der Patienten wird vom Department of Disease Control (DDC) beaufsichtigt, während ein medizinisches Team des Hospitals Samut Sakhon die Migranten versorgen wird. Die Patienten werden in drei Gruppen eingeteilt - Neuinfizierten, schon länger Infizierten und diejenigen, die schon einmal infiziert waren. Die meisten Migranten sind im arbeitsfähigen Alter und haben leichte Symptome. Die Behörden hoffen, die Situation in bis zu vier Wochen unter Kontrolle zu haben.