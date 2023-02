Von: Björn Jahner | 28.02.23

CHA-AM: Die Einwanderungsbehörde von Phetchaburi wird von ihrem derzeitigen Standort in Tha Yang an einen neuen Standort in Cha-am umziehen.

Das neue Büro wird voraussichtlich am 20. März 2023 eröffnet. Mit dem neuen Immigration Office will die Einwanderungsbehörde ihre Dienstleistungen verbessern und der Öffentlichkeit bessere Einrichtungen bieten. Das neue Büro der Einwanderungsbehörde von Phetchaburi (Karte) in Cha-am wird sich im Unterbezirk Khao Yai in der Nähe des Khao Nang Phanthurat Forest Park befinden.

Das neue Gebäude ist geräumiger und moderner als der jetzige Standort und bietet bessere Einrichtungen für die Öffentlichkeit und die Mitarbeiter.

Durch den Umzug kann es kurzzeitig zu geringfügigen Unterbrechungen der Dienstleistungen kommen, da die Behörde ihr Personal und ihre Ausrüstung an den neuen Standort verlegt.

Foto: Immigration Phetchaburi

Die Behörde hat jedoch versichert, dass sie ihr Bestes tun wird, um jegliche Unannehmlichkeiten zu minimieren und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Es wird erwartet, dass der Umzug an den neuen Standort die Effizienz und Schnelligkeit der Immigration verbessern wird, da das neue Gebäude besser ausgestattet ist, um die wachsende Zahl der bei der Behörde eingehenden Anträge und Anfragen zu bearbeiten.

Alle Neuigkeiten über den Umzug werden rechtzeitig auf der Facebook-Seite der Behörde bekanntgegeben. Alle, die die Einwanderungsbehörde in Phetchaburi aufsuchen müssen, werden daran erinnert, dass Termine online vereinbart werden können.