Von: Björn Jahner | 04.04.22

BANGKOK: Urlauber und Residenten in Thailand müssen beachten, dass am Chakri-Dynastie-Tag und an den Songkran-Feiertagen die Büros der thailändischen Einwanderungsbehörde im ganzen Land geschlossen sind.

Die Immigration hat geschlossen:

Mittwoch, 6. April 2022: Chakri-Dynastie-Tag

Chakri-Dynastie-Tag Mittwoch, 13. April 2022: Songkran / Neujahrstag

Songkran / Neujahrstag Donnerstag, 14. April 2022: Songkran

Songkran Freitag, 15. April 2022: Songkran

Da in Pattaya Songkran auf den 18. April 2022 (Naklua) und 19. April 2022 (Pattaya) fällt, hat das Büro der Chonburi Immigration Pattaya in Jomtien zusätzlich auch an diesen beiden Tagen geschlossen.