Immer weniger Geburten in Thailand

Von: Björn Jahner | 07.03.21



BANGKOK: Thailands Gesamtfruchtbarkeitsrate (TFR) ist zum ersten Mal auf 1,51 gesunken. Dies bedeutet, dass eine Frau im Königreich durchschnittlich 1,51 Kinder zur Welt bringt.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank steigt der Anteil älterer Menschen in einem Land, wenn die TFR unter 2,1 sinkt, woraus eine Zunahme von Wanderarbeitern resultiert. Die TFR gilt als Indikator für die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft und deren Zukunftsperspektiven. Eine Gesellschaft, die sich in ihrem Umfeld wohlfühlt und Zukunftsaussichten für ihre Kinder sieht, wird bis zu einem bestimmten Grad eine höhere Anzahl an neugeborenen Kindern aufweisen.



Gemäß Dr. Kamthorn Pruksananonda, Vorsitzender eines Unterkomitees für Reproduktionsmedizin am Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists, lag Thailands TFR früher bei 5,1. Er warnte, dass der Indikator innerhalb von einem Jahrzehnt weiter auf 1,3 fallen wird, wenn keine nachhaltigen Maßnahmen ergriffen werden.