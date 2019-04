Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.19

BANGKOK: Vier von fünf Thais (78 Prozent) haben im Jahr 2018 überwiegend bargeldlos bezahlt, verglichen mit nur 50 Prozent ein Jahr zuvor.

Das Vertrauen der Verbraucher in digitale Zahlungen nimmt zu, heißt es bei Visa Consumer Payment Attitudes. In einer Studie wurden Zahlungsgewohnheiten und -einstellungen sowie die aufkommenden Themen im Zusammenhang mit Zahlungen bei 4.000 Verbrauchern in acht südostasiatischen Ländern, darunter 500 Befragte aus Thailand, untersucht. Für thailändische Verbraucher haben digitale Zahlungsmethoden wie Karten, In-App-Mobile-Zahlungen und QR-Zahlungen zusammen eine höhere Präferenz (57 Prozent) gegenüber Bargeld (43 Prozent).

Laut der Studie gaben zwei von fünf Thais (42 Prozent) an, dass sie weniger Bargeld mit sich tragen als noch vor zwei Jahren, verglichen mit 26 Prozent im Jahr 2017. Die Hauptgründe für den Rückgang des Bargeldes sind die Sicherheit (65 Prozent) und die höhere Akzeptanz digitaler Zahlungen (65 Prozent). 29 Prozent der Thais sind zuversichtlich, dass Thailand in weniger als drei Jahren eine bargeldlose Gesellschaft werden kann, verglichen mit 11 Prozent im Jahr 2017. 39 Prozent glaubten, dass es vier bis sieben Jahre dauern wird, während nur 6 Prozent sagten, es werde länger als 15 Jahre dauern.