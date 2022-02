Russische Polizisten halten einen Demonstranten während einer Kundgebung gegen den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in Moskau fest. Foto: epa/Maxim Shipenkov

MOSKAU: Immer mehr Russen rufen Kremlchef Wladimir Putin in Petitionen zur sofortigen Beendigung des Krieges gegen die Ukraine auf. «Wir, russische Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter, sind entschieden gegen kriegerische Handlungen, die von den russischen Streitkräften auf dem Gebiet der Ukraine vollzogen werden», hieß es in einem Schreiben mit mehr als 300 Unterschriften.

Dutzende russische Hilfsorganisationen veröffentlichten einen offenen Brief an Putin mit der Bitte, den Krieg zu beenden. «Krieg ist eine humanitäre Katastrophe, die Schmerz und Leid vermehrt. (.) Wir halten gewaltsame Methoden zur Lösung politischer Konflikte für unmenschlich und rufen Sie zur Beendigung des Feuers und zum Beginn der Verhandlungen auf.»

Bei Straßenprotesten gegen Putins Krieg gab es seit Donnerstag mehr als 2000 Festnahmen. Die russischen Behörden sprechen von einer militärischen Operation und gehen gegen die Verwendung des Wortes «Krieg» in den Medien vor. In einem großen Wohn- und Arbeitskomplex im Zentrum von Moskau, in dem neben russischen Beamten auch viele Diplomaten und Auslandskorrespondenten leben und arbeiten, sind schon seit Tagen ausländische Fernsehsender gekappt. Die Gebäudeverwaltung begründete das mit einem Ausfall der Satellitenanlagen und bot eine Freischaltung russischer Staatssender an.

Kremlchef Putin begründet seinen Krieg gegen die Ukraine damit, dass er das in die Nato strebende Land entwaffnen und von seiner «neonazistischen» Führung befreien wolle. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Putin eine beispiellose Aggression vor und kündigte Widerstand an. Selenskyj dankte den vielen russischen prominenten Künstlern, Intellektuellen und Medienschaffenden, die sich offen gegen den Krieg aussprechen.

Auch ein Abgeordneter der Kommunistischen Partei forderte ein Kriegsende. Er habe mit seiner Stimme im Parlament zur Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk (DNR/LNR) als unabhängige Staaten keinen Krieg auslösen wollen. «Ich denke, dass der Krieg umgehend beendet werden sollte. Indem ich für die Anerkennung der DNR/LNR votierte, habe ich für Frieden gestimmt und nicht für Krieg», meinte Michail Matwejew. «Dafür, dass Russland ein Schutzschild wird, damit sie den Donbass nicht bombardieren - und nicht, um Kiew zu bombardieren.» Viele Russen äußerten sich auch in den sozialen Netzwerken entsetzt über den Krieg gegen die Ukraine.

Russische Invasionspläne bis fast zum Schluss von Moskau verneint

MOSKAU: «Wir wurden eiskalt belogen», hat jüngst Bundesaußenministerin Annalena Baerbock über die Absichten des Kreml zum Einmarsch in die Ukraine gesagt. Noch bis kurz vor der russischen Invasion am 24. Februar hatten Spitzenpolitiker aus Moskau Angriffspläne auf das Nachbarland verneint. Einige Beispiele:

«Wollen wir das oder nicht? Natürlich nicht.» (Russlands Präsident Wladimir Putin auf der Pressekonferenz nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau am 15. Februar auf die Frage, ob es Krieg in Europa geben könne)

«Propaganda, Falschnachrichten und Ausgedachtes» (Außenminister Sergej Lawrow am 18. Februar in einem Interview des russischen Staatsfernsehens über den Vorwurf, Moskau plane einen Einmarsch in die Ukraine)

«Es gibt keine «russische Invasion» in die Ukraine, (...) und sie ist auch nicht geplant.» (Lawrow am 17. Februar in einem Brief an die USA)

«Es gibt keine Invasion, und es gibt auch keine solchen Pläne.» (Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, am 20. Februar in einem Interview des US-Senders CBS)

«Nach Abschluss der Übung werden die Verbände und militärischen Einheiten der Russischen Föderation wie immer zu ihren ständigen Stationierungsorten zurückkehren.» (der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am 17. Februar in Moskau über die Militärübungen in Belarus an der Grenze zur Ukraine)

«Wir werden in kein Land einmarschieren.» (Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow am 9. Februar in einem BBC-Interview)

«Wir wollen keinen Krieg, wir brauchen ihn überhaupt nicht.» (Russlands Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew am 30. Januar in St. Petersburg)