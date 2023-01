Von: Björn Jahner | 07.01.23

BANGKOK: Thailändische Medien beschäftigten sich derzeit intensiv mit der Frage, welche Folgen die Öffnung Chinas für Thailand hat.

Den Stein ins Rollen brachte ein Bericht von Al Jazeera, in dem es hieß, dass viele Chinesen Thailand schon längst nicht nur als Tourist besuchen, sondern langfristig im Königreich leben möchten, insbesondere wegen der niedrigen Lebenskosten.

Laut dem Al-Jazeera-Bericht würden viele Chinesen Thailand als Paradies betrachten. Der englischsprachige Nachrichtensender führt dies auf einen durch die sozialen Medien verbreiteten Trend zurück, der als „Run Philosophy“ bekannt ist und seit der Pandemie einen regelrechten Hype in der Volksrepublik erfahren hat. Die strikte Null-Covid-19-Abschottungspolitik Xi Jinpings hat den Trend weiter angeheizt – immer mehr Chinesen wollen ihre Heimat verlassen und sich woanders niederlassen. Thailand wird dabei als idealer Standort betrachtet.

Al Jazeera berichtete auch, dass Thailand auf der Liste der chinesischen Immobilienkäufer ganz oben steht. Darüber hinaus hätten die Menschen das Gefühl, dass sie in Thailand mehr verdienen würden als in China, so der Sender.

Die hohe Popularität Thailands bei Chinesen ist auch auf Netizen aus der Volksrepublik zurückzuführen, die sich im Königreich niedergelassen haben und in den sozialen Medien Thailand in den höchsten Tönen loben. Viele behaupten, dass das tägliche Leben in Thailand billiger sei als in China, insbesondere im Hinblick auf internationale Schulen und Altenpflege.