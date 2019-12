Von: Michael Lenz | 15.12.19

KUALA LUMPUR: Das letzte lebende Sumatra-Nashorn in Malaysia verschied am 23. November nach langer Krankheit im Borneo Rhinoceros Sanctuary im Tabin Wildlife Reserve in Lahad Datu.

Das Sabah Wildlife Department plant den Kadaver von Iman zu konservieren und dem Sabah Museum zu übergeben. Die Nashorndame Iman wurde 2014 im Danum-Tal, Lahad Datu gefangen und wurde schätzungsweise 25 Jahre alt. Das Sumatranashorn ist extrem selten geworden. Auf der namensgebenden indonesischen Insel Sumatra selbst gibt es nur noch drei kleine Herden von zusammen höchstens 150 Exemplaren der kleinsten der weltweit fünf Nashornarten. Auf Borneo, das sich Malaysia und Indonesien teilen, finden sich allerhöchstens noch dreißig dieser Tiere.