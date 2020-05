Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.20

PHITSANULOK: Nach fünf Tagen hat die Polizei vier im Wald verirrte Dorfbewohner aus Wang Thong und deren drei Hunde gerettet.

Die Gruppe war am 12. Mai zum Wald in der Provinz Phitsanulok aufgebrochen. Sie fanden nicht wieder zurück und wurden trotz einer groß angelegten Rettungsaktion seit Dienstag letzter Woche erst am Sonntag von der Besatzung eines Polizeihubschraubers gesichtet. Laut General Krisana Pattanacharoen, dem stellvertretenden Sprecher der Polizei, entdeckte der Hubschrauber die Vermissten gegen 15 Uhr auf dem Berg Lam Phad dank des Rauchs eines kleinen Lagerfeuers. Da der Helikopter dort nicht landen konnte, wurden Rettungsteams zu den von der Hubschrauberbesatzung gemeldeten Koordinaten in Marsch gesetzt. Stunden später waren die sichtlich erschöpften Menschen gerettet. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Gruppe, darunter ein 14-jähriger Teenager und drei Hunde, hatten sich von Früchten und anderen Waldprodukten ernährt.