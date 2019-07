Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

BANGKOK: Bei Verkehrsunfällen starben im letzten Jahr 20.169 Menschen. Die meisten Opfer waren Schüler und Jugendliche.

Motorräder waren zu 70 Prozent an den tödlichen Unfällen beteiligt, gefolgt von Pkws (14%) und Pick-ups (10%) und Fußgängern. Diese Zahlen wurden von der Thailand Health Promotion Foundation und den Verkehrssicherheits-Überwachungsteams veröffentlicht. Preeda Jaturapong, Dozent am King Mongkut Institute of Technology in Ladkrabang, sagte, die Ergebnisse - basierend auf Informationen des Gesundheitsministeriums, der Royal Thai Police und der Opferschutz GmbH für Verkehrsunfälle - zeigten, dass ein Drittel der Opfer Männer waren. und die meisten Männer waren im Alter von 15 bis 24 Jahren.

Die östlichen Provinzen Rayong, Chonburi und Chanthaburi hatten mit 65, 50 und 49 pro 100.000 Menschen die meisten Verkehrstoten. Dann folgten die Provinzen Saraburi (48), Chachoengsao (47), Prachin Buri (47), Sa Kaew (45), Prachuap Khiri Khan (45), Ayutthaya (44) und Nakhon Nayok (43). Die Provinzen mit den wenigsten Verkehrstoten waren Mae Hong Son (13), Bangkok (13), Yala (15), Pattani (15), Narathiwat (15), Satun (19), Nakhon Pathom (19), Nong Khai (19), Nong Bua Lampu (20) und Nonthaburi (20).