Von: Redaktion DER FARANG | 14.08.20

Leere Abflughalle am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Reiseveranstalter erwarten im vierten Quartal von der zivilen Luftfahrtbehörde (CAAT) die Aufhebung der Beschränkungen für internationale kommerzielle Flüge, um das „Safe and Sealed"-Programm zu starten.

Der „Safe and Sealed"-Plan („Sicher und besiegelt“) ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Thailändischen Tourismusrat (TCT) und 13 Tourismussektoren, darunter Hotels, Reiseveranstalter und Reisebusdienste. Während der private Sektor auf eine Antwort der Regierung wartet, nachdem der Plan letzte Woche vorgestellt wurde, arbeitet der Tourismusrat in jeder Provinz mit den Einheimischen zusammen, um ein besseres Verständnis für den Vorschlag zu erlangen.

Laut Vichit Prakobgosol, Präsident des Verbandes der thailändischen Reisebüros, zeigt Phuket das stärkste Potenzial, die erste Gruppe internationaler Touristen willkommen zu heißen, gefolgt von den Inseln in den Provinzen Krabi und Surat Thani. Bhummikitti Ruktaengam, Präsident des Tourismusverbandes von Phuket, ergänzte, in Phuket sei eine ähnliche Idee vorgeschlagen worden. Hotels mit staatlicher Quarantäne (ASQ) wollten nur Touristen mit langem Aufenthalt empfangen. Diese Langzeitgäste würden nach Abschluss einer 14-tägigen Quarantäne nicht in einem bestimmten Gebiet festgehalten. Sie dürften frei im Land reisen und dem Tourismus in anderen Provinzen Einnahmen bringen.