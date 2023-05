Von: Björn Jahner | 02.05.23

BANGKOK: Haben Sie nicht auch schon mal davon geträumt, Urlaub zu machen und damit Geld zu verdienen, – von ruhigen Stränden bis hin zu Fünf-Sterne-Stadthotels?

Mit der neuesten Marketingkampagne zur Ankurbelung des Inlandstourismus der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) soll dieser Traum wahr werden. Zumindest für thailändische Staatsbürger.

Die TAT sucht 20 Finalisten, die um den Titel „Tourist of Thailand“ kämpfen, indem sie ihre auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Reiseinhalte präsentieren.

Der Gewinner erhält vier Monate lang 126.000 Baht pro Monat (insgesamt 504.000 Baht) sowie Gutscheine für den Besuch von Touristenattraktionen in ganz Thailand, damit er Reiseinhalte für die TAT erstellt.

Die anderen 19 Finalisten erhalten Gutscheine als Trostpreise.

Der Wettbewerb ist Teil der im letzten Jahr gestarteten Kampagne „365 Days of Wonder Thailand, Travel Every Day“. Die Teilnehmer müssen thailändische Staatsbürger und mindestens 20 Jahre alt sein. Sie müssen außerdem über eigene Social-Media-Kanäle verfügen und bereit sein, an jeden vom TAT angegebenen Ort in Thailand zu reisen.

Bewerbungen sind ab sofort bis zum 14. Mai 2023 möglich, das Ergebnis wird am 31. Mai 2023 bekanntgegeben.



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie unter Amazing Thailand 365.