BANGKOK: Der Norden und Nordosten Thailands wird am Montag (16. Oktober 2023) von vereinzelten Gewitterschauern betroffen sein, wobei der stärkste Regen in einigen Gebieten im Süden fällt.

Im Großraum Bangkok bleibt es dagegen weitgehend trocken, die Temperatur sinkt auf 25 bis 27 Grad Celsius. Ein mittleres Hochdruckgebiet zieht über die östlichen und oberen südlichen Regionen und erreicht das zentrale Südchinesische Meer. Währenddessen deckt ein intensives Tiefdruckgebiet den zentralen Teil des südlichen Südchinesischen Meeres ab und beeinflusst die untere südliche Region, den Golf von Thailand und Teile der Andamanensee.

Diese Wetterlage wird zu vereinzelten Gewitterschauern und starken bis sehr starken Regenfällen in einigen Gebieten des Südens führen. Die Bewohner werden gewarnt, sich vor Sturzfluten und Erdrutschen in Acht zu nehmen, insbesondere in der Nähe von Flüssen und niedrig gelegenen Gebieten.

Für die Andamanensee und den Golf von Thailand wird Seegang von ca. 1 m erwartet, in Gebieten mit Gewitterschauern auch mehr. Kleineren Schiffen wird empfohlen, vorsichtig zu navigieren und die von Gewitterschauern betroffenen Gebiete zu meiden.