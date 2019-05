Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

THAILAND: Gesundheitsbehörden warnen die Bevölkerung im Süden des Landes vor dem Dengue Fieber.

Nach Angaben von Dr. Sirilak Thaicharoen, Direktor des Büros für Krankheitsbekämpfung von Nakhon Si Thammarat, erkrankten in diesem Jahr 1.165 Menschen in sieben Provinzen am Dengue-Virus. Bisher wurde ein Todesfall gemeldet. Betroffen waren vor allem Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 14 Jahren. Nakhon Si Thammarat hatte die größte Anzahl von Dengue-Patienten, gefolgt von Phuket, Phang-nga, Krabi, Ranong, Surat Thani und Chumphon. Mit dem jetzt einsetzenden Regen wird die Zahl der Infizierten voraussichtlich weiter ansteigen. Landesweit erkrankten in diesem Jahr 12.545 Menschen bei 14 Todesopfern.

Das Dengue-Virus wird durch Mückenstiche verbreitet. Vier bis sieben Tage nach dem Biss einer infizierten Mücke entwickeln die Opfer grippeähnliche Symptome, darunter plötzliches hohes Fieber in separaten Wellen, Schmerzen hinter den Augen, Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen, starke Kopfschmerzen und ein Hautausschlag mit Rötung. Es gibt keine vorbeugende Behandlung.