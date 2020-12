Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.20

Foto: The Nation

THAILAND: In den von Hochwasser schwer getroffenen Gebieten Südthailands hat sich in den letzten Monaten die Leptospirose-Infektion ausgebreitet. Vom 1. Januar bis zum 19. Dezember gab es landesweit 1.537 Fälle von Leptospirose mit 20 Todesfällen.

Die meisten der 837 Patienten waren Bewohner der südlichen Provinzen. Zu den Risikogruppen gehören Menschen, die durch Überschwemmungen waten müssen oder fischen sowie Schulkinder, die gerne im Hochwasser schwimmen. Die fünf Provinzen mit der höchsten Anzahl von Patienten pro 100.000 Einwohner sind: Ranong, Phang-nga, Yala, Phatthalung und Songkhla.

Laut Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor der Abteilung für Seuchenkontrolle, können Leptospirose-Bakterien über Kratzer, Wunden oder sogar über die Haut, die längere Zeit dem Hochwasser ausgesetzt war, in den Körper gelangen. Möglich ist auch eine Übertragung über verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Überträger von Leptospirose sind Nagetiere, deshalb ist die Krankheit auch als Rattenfieber bekannt.

Die Symptome der Leptospirose reichen von leichten Kopfschmerzen, Muskelschmerzen vor allem am Oberschenkel und an der Wade, Fieber bis hin zu schweren Blutungen in der Lunge oder Hirnhautentzündung.

„Wenn Sie Symptome von Leptospirose haben, vermeiden Sie Selbstmedikation, da diese die Symptome verschlimmern könnten", fügte Dr. Opas hinzu. „Suchen Sie sofort einen Arzt auf und vergessen Sie nicht zu erwähnen, dass Sie Kontakt mit Flutwasser hatten. Leptospirose muss je nach den Symptomen des Patienten mit Antibiotika behandelt werden. Um sich vor Leptospirose zu schützen, sollten Sie unbedingt Stiefel tragen, wenn Sie durch Hochwasser waten müssen. Wunden sollten Sie mit wasserfesten Pflastern abdecken, Ihre Hände und Füße regelmäßig mit Seife waschen und sofort nach dem Kontakt mit Hochwasser duschen.“