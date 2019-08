Written by: Redaktion DER FARANG | 08/08/2019

BANGKOK: Im kommenden Jahr sollen in Klong Toey die Arbeiten für eine „intelligente Community“ beginnen. Der Geschäftskomplex wird das Image des Slumbezirks nachhaltig verbessern.

Die Hafenbehörde (PAT) plant die Modernisierung des Hafens von Bangkok und seiner umliegenden Gebiete, in der sich vorwiegend arme Familien angesiedelt haben. Neben Gewerbegebieten stellt die PAT 58 Rai Land für den Bau von vier Hochhäusern mit Eigentumswohnungen für Einkommensschwache zur Verfügung. Der stellvertretende Verkehrsminister Atirat Ratanasate sagte bei seinem Besuch in Klong Toey, das Wort Slum müssen irgendwann aus dem Sprachgebrauch der thailändischen Gesellschaft verschwinden.

Laut PAT werden in der Soi Trimitr an der Rama IV Road vier 25-stöckige Gebäude mit insgesamt 6.144 Wohnungen für 7,5 Milliarden Baht gebaut. In ihrer Nähe werden eine neue Schule, Gewerbegebäude und Läden entstehen. Die Einrichtungen sind speziell darauf ausgerichtet, die Menschen zu bedienen, die aus dem Slum vertrieben werden. Die Bewohner erhalten neue Räume von jeweils 33 Quadratmetern. Nach einer Umfrage haben sich in Klong Toey bis zu 13.000 Familien in 31 Standorten illegal niedergelassen. Dazu gehören fünf Communities, die unter einer Schnellstraße leben.