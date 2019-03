Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.19

PHANG-NGA/SURIN: Ein voll ausgestattetes Rettungsboot für Notfälle auf den Inseln Similan und in Surin hat in der laufenden Touristensaison bereits sieben Menschenleben gerettet und insgesamt 30 verletzte Urlauber zu Hospitälern gebracht.

Gewartet und eingesetzt wird das Rettungsboot vom Phang-nga Public Health Office und der 3. Marinebasis mit Unterstützung anderer Behörden. Laut dem Chef des Provinzgesundheitsamtes, Dr. Naretrit Khatthasima, ist das Schiff Teil eines Aktionsplans für die öffentliche Gesundheit auf See, also für medizinische Notfälle auf den Inseln und in den Meeresnationalparks. Ein vor Ort stationiertes Ärzteteam leistet erste Hilfe und schult Freiwillige in Erster Hilfe. Die Provinz Phang-nga zieht im Jahr 4,7 Millionen Besucher an.