Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.19

THAILAND: Die Menschen im Norden Thailands müssen sich in den nächsten Tagen auf hochsommerliche Temperaturen bis zu 39 Grad einstellen.

Das sagt das Meteorologische Büro voraus. Es appelliert an die Bevölkerung, besonders vorsichtig zu sein, sich nicht in der sengenden Sonne aufzuhalten und ausreichend Wasser zu trinken. Ein Hochdruckgebiet lässt die Temperaturen im nördlichen Thailand vom 3. bis 5. März auf 39 Grad ansteigen. Im Nordosten wird es allerdings etwas kühler sein bei Regen und Gewitter. Für dieses Jahr prognostizieren die Meteorologen einen außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer nach einem ungewöhnlich warmen Winter. In den Provinzen Kanchanaburi, Lampang, Uttaradit und Sukhothai sollen die Temperaturen bis zu 44 Grad erreichen. Laut dem Meteorologischen Büro wird dieser Sommer der zweitheißeste seit Beginn der Aufzeichnungen werden.