BANGKOK: In sieben Provinzen im Norden Thailands wird erwartet, dass die Temperaturen von Samstag bis Dienstag um mehrere Grad sinken.

Das Ministerium für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung warnte am Freitag die Bevölkerung, dass in Chiang Mai, Tak und Nakhon Sawan im Norden, Loei und Nakhon Phanom im Nordosten sowie Kanchanaburi und Nakhon Nayok in Zentralthailand mit „kaltem und sehr kaltem Wetter“ gerechnet werden muss.

Die dem Innenministerium unterstellte Behörde hat die Bewohner gewarnt, sich stets warm zu halten und sich vor möglichen Bränden zu schützen.

Unterdessen teilte das Meteorologische Amt am Freitag mit, dass das Quecksilber im Norden und Nordosten des Landes in den nächsten vier Tagen aufgrund einer Kaltluftwelle aus China auf bis zu 6 Grad Celsius sinken wird.

Laut den Meteorologen gelten Temperaturen zwischen 8 und 15,9 Grad Celsius als „kalt“, während Temperaturen unter 7,9 Grad Celsius als „sehr kalt“ eingestuft werden.

Laut der Wetterbehörde werden die Temperaturen im unteren Norden und Nordosten zwischen 10 und 18 Grad Celsius liegen, wobei das Quecksilber bis auf 2 Grad Celsius sinken kann und auf den Bergen mit Frost zu rechnen ist.

Im Osten und in der Zentral-Region, einschließlich des Großraums Bangkok, werden die Temperaturen um 3 bis 5 Grad Celsius sinken und bei zwischen 15 und 21 Grad Celsius liegen, so das Meteorologische Amt.