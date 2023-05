Im Norden nichts Neues? - Kleinstes deutsches Bundesland wählt

BERLIN: Wende an der Weser? Das ist zumindest denkbar, wenn am nächsten Sonntag in Bremen gewählt wird. Wahrscheinlich bleibt aber im nordwestdeutschen Stadtstaat der SPD-Regierungschef im Amt.

Bremen ist das, was man in Deutschland eine «rote Hochburg» nennt. Seit dem Zweiten Weltkrieg stellen die Sozialdemokraten an der Weser ohne Unterbrechung den ersten Bürgermeister. Doch die Zeiten, in denen die SPD den Stadtstaat im Nordwesten der Republik mit satten Mehrheiten ganz alleine regieren konnte, sind lange verflossen. Wenn am nächsten Sonntag im kleinsten deutschen Bundesland gewählt wird, könnte es für die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz eng werden.

In den Umfragen liegt die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (57) noch drei Punkte vor den oppositionellen Christdemokraten, die seit vorigem Jahr aber aufgeholt haben. Bovenschulte regiert seit 2019 mit einer rot-grün-roten Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei, dem einzigen derartigen Bündnis im Westen Deutschlands. Sein Herausforderer ist der CDU-Politiker Frank Imhoff (54).

Imhoff, ein Landwirt mit eigenem Hof und 110 Milchkühen, ist Präsident der Bremer Bürgerschaft, wie das Regionalparlament des Stadtstaats heißt. Denn bei der Wahl 2019 war die CDU erstmals in Bremen stärkste Partei geworden, weshalb ihr der prestigeträchtige Posten zustand. Zum Regieren reichte es aber nicht, denn eine rechnerisch mögliche «Jamaika»-Koalition (Schwarz-Gelb-Grün) aus CDU, FDP und Grünen scheiterte am Widerstand der Ökopartei. Der damalige CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, ein Softwareunternehmer und Politneuling, zog sich wieder aus der Politik zurück.

Gemeinsam mit Co-Spitzenkandidatin Wiebke Winter (27), einer CDU-Nachwuchshoffnung, tritt Imhoff auf Plakaten nun als «Das Tandem für Bremen» in die Pedale. Die SPD hingegen hat ihren Wahlkampf ganz auf den beliebten Bürgermeister Bovenschulte zugeschnitten.

Dieser könnte nach den Umfragewerten seine bisherige Koalition fortsetzen. Auch eine rot-schwarze Koalition aus Sozial- und Christdemokraten wäre denkbar. Eine «Ampel» (Rot-Gelb-Grün) aus SPD, FDP und Grünen gilt wegen der Aversion der Grünen gegen die Liberalen als ebenso unwahrscheinlich wie «Jamaika». Die Grünen, die in der «Ampel»-Koalition von Kanzler Scholz den Vize-Kanzler stellen (Robert Habeck), sind in Bremen in den Umfragen drittstärkste Kraft.

Der nur 676.000 Einwohner zählende Stadtstaat, der aus der Stadt Bremen und dem 60 Kilometer nördlich gelegenen Bremerhaven besteht, ist ein kleines Land mit großen Problemen. Er hat unter allen 16 deutschen Bundesländern die höchste Arbeitslosenquote und die höchste Pro-Kopf-Verschuldung. Beim Pro-Kopf-Einkommen liegt Bremen als Stadtstaat zwar hinter Hamburg deutschlandweit an zweiter Stelle, aber auch die Quote der Sozialhilfeempfänger ist hoch.

Bremen gilt zudem als Salafistenhochburg in Deutschland. Laut Verfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) stammen von den insgesamt 11.500 Personen, die deutschlandweit dieser islamistische Bewegung zugerechnet werden, alleine 540 aus dem Stadtstaat.

Die sozialen Gegensätze zwischen Problemstadtteilen wie Gröpelingen oder Villenvierteln wie Schwachhausen sind enorm. Es gibt in Bremen bedeutende Industrieunternehmen wie Airbus oder Mercedes, doch viele gut bezahlte Arbeitnehmer leben im sogenannten «Speckgürtel» außerhalb der Stadtgrenzen. Deren Einkommenssteuern fließen ins benachbarte Niedersachsen.

Bürgerschaftspräsident Imhoff könnte am Wahltag vom Bundestrend profitieren, denn Scholz' «Ampel»-Koalition ist unpopulär und hat in aktuellen Umfragen keine Mehrheit. Würde zeitgleich mit Bremen deutschlandweit gewählt, käme die CDU von Oppositionsführer Friedrich Merz gemeinsam mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU auf 30 Prozent, die SPD könnte unter 20 Prozent fallen.

Die rechtspopulistische AfD, die derzeit 15 bis 17 Prozent der deutschen Stimmberechtigten wählen würden, steht in Bremen gar nicht auf dem Wahlzettel. Denn in der dort seit Jahren gespaltenen Partei hatten zwei konkurrierende Vorstände je eigene Kandidatenlisten aufgestellt. Der Landeswahlausschuss ließ keine von beiden zu, der Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen schmetterte Ende April einen Antrag auf nachträgliche Zulassung ab. Vom Protestvotum könnte die rechtspopulistische Wählervereinigung «Bürger in Wut» (BIW) profitieren, die in den Bremer Umfragen neun Prozent erreicht.