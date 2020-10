Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.20

CHIANG MAI: Der Norden Thailands mit seinen niedrigen Temperaturen ist jetzt das Ziel von Touristen.

Am Montag berichtete Kriangkrai Chaipiset, Leiter des Nationalparks Doi Inthanon, dass die Temperatur auf dem Gipfel des Doi Inthanon mit einer Höhe von 2565 Metern 7 Grad Celsius und am Aussichtspunkt Kew Mae Pan 6 Grad Celsius betrug, während die Temperatur in seinem Büro nahe 14 Grad Celsius lag. Die Temperatur in den nördlichen Ebenen erreichte am Dienstagmorgen 20 Grad Celsius. Mehr Touristen strömen in den Norden, um die Aussicht von den Bergen in Chiang Mai wie Doi Luang Chiang Dao oder Doi Ang Khang zu bewundern.