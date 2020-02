Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.20

Archivbild: The Nation

THAILAND: Die Dienststelle für Entwicklung von Geoinformatik und Weltraumtechnologie (GISTDA) verzeichnet für den Norden des Landes eine Zunahme an Bränden in Wäldern und auf Feldern.

Satellitenbilder zeigten am Samstagmorgen, dass die Zahl der Hot Spots im Norden von 823 am Freitag auf 1.334 gestiegen ist. Insgesamt wurden landesweit 3.238 Brände registriert. Die Provinz mit der höchsten Anzahl großflächiger Flammen war Mae Hong Son im Norden mit 340, gefolgt von Uthai Thani in der Zentralregion (209) und Tak (205) im Norden.

Die Luftüberwachungsstationen der Behörde für Umweltverschmutzung melden PM2,5-Gesamtwerte in der Provinz Mae Hong Son von 96 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg / m³). Der Wert ist doppelt so hoch wie die für Thailand geltende Sicherheitsschwelle von 50 µg / m³. Ein weiteres von Smog stark betroffenes Gebiet ist die Provinz Lampang, dort verwüsten Brände Teile des Nationalparks und von Naturschutzgebieten. Laut einem Beamten des Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary vernichteten die Brände an einem einzigen Tag 13 Rai Wald, darunter sieben Rai im Nationalpark Tham Pha Thai National.