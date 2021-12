Im Missbrauchsprozess gegen «Propheten» ist ein Urteil möglich

KLEVE: Im Missbrauchsprozess gegen den selbst ernannten «Propheten» einer niederländischen Religionsgemeinschaft könnte am Donnerstag (ab 09.30 Uhr) beim Landgericht Kleve ein Urteil fallen. Zunächst seien noch ein Schlussvortrag der Verteidigung und des Angeklagten geplant, teilte das Gericht mit.

Dem 59-jährigen Niederländer wird vorgeworfen, ein anfangs minderjähriges Mädchen aus der Glaubensgemeinschaft zunächst in seiner Heimat und später in einem ehemaligen Kloster am Niederrhein jahrelang missbraucht zu haben - insgesamt 132 Mal, wie es in der Anklage heißt. Außerdem soll die junge Frau in dem Kloster zeitweise gegen ihren Willen festgehalten worden sei.

Der von mehreren Anwälten vertretene Angeklagte weist die Anschuldigungen strikt zurück. Die Anwälte des 59-Jährigen hatten bereits zu Prozessbeginn Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Frau angemeldet, die die einzige Zeugin sei. Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen seien ein absolutes Tabu in der Glaubensgemeinschaft, das auch für die religiösen Führer gelte, betonte die Verteidigung.

Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine langjährige Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft verlangt, die Verteidigung in den bisher gehaltenen Plädoyers einen Freispruch. Der Prozess fand seit Mitte Juni in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Fall war im Oktober 2020 bekanntgeworden, weil es Hinweise von außen gab, dass die damals 25-Jährige eingesperrt worden sein könnte. Die Polizei hatte eine Razzia in dem Kloster gestartet und war auf 54 Menschen gestoßen, die offensichtlich der Glaubensgemeinschaft angehörten - darunter zehn Kinder.

Der Niederländer wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.