Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.20

BANGKOK: Ein seit März im Ausland gestrandeter Autobesitzer soll für seinen im Parkhaus des Flughafens Suvarnabhumi abgestellten Wagen eine Parkgebühr von fast 60.000 B. zahlen.

Bei der Flughafenbehörde heißt es, der hohe Betrag sei ein Missverständnis. Der Autobesitzer könnte mit einer Ermäßigung rechnen, wie sie bereits sechs anderen Fahrern gewährt worden sei. Der Autobesitzer hatte seinen Wagen am 21. März im Parkhaus in der Zone 2 abgestellt, konnte aber wegen der Corona-Beschränkungen nicht wieder nach Thailand kommen. Er bat jetzt einen Freund, den Wagen abzuholen. Als dieser am 14. November zum Flughafen kam, sollte er 59.750 Baht zahlen. Ein Parkwächter sagte ihm, der Flughafen würde in diesem Härtefall eine niedrige Gebühr verlangen, wenn der Autobesitzer Beweise vorlege, dass er im Ausland festsitze. Die Parkgebühr beträgt täglich 250 Baht.