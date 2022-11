PATTAYA: Am Samstag (12. November 2022) führte die Polizei eine Razzia in einem illegalen Onlinekasino durch, das als Snooker-Halle getarnt war. Dabei wurden achtzehn Angestellte verhaftet. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Besitzer des Etablissements angekündigt.

Pattayas Polizei unter der Leitung von Oberst Kunlachart Kunlachai, Chef der Polizei von Pattaya, führte am Samstag um 17.00 Uhr eine Razzia in der Bang Phra Snooker Hall in der Soi Phothisan 5, No. 254/23, Moo 5, Naklua durch. Die Razzia erfolgte aufgrund der Erkenntnisse eines verdeckten Ermittlers, der sich als Kunde ausgab und bemerkte, dass in der Snooker-Halle anscheinend nie jemand Snooker spielte. Alle Tische waren abgedeckt und unbenutzt. Stattdessen gingen jedoch viele Leute im zweiten Stock des Gebäudes ein und aus.

Die Polizei von Pattaya fand im Obergeschoss achtzehn Personen, die an Laptops arbeiteten und eine illegale Glücksspiel-Website für verschiedene Sportwetten betrieben.

Laut Oberst Kunlachart wurden vierzehn Männer und vier Frauen verhaftet, die alle etwa 12.000 bis 15.000 Baht im Monat verdienten, weil sie für eine Person arbeiteten, die nur als Mr. Pao bekannt ist und von der man annimmt, dass sie vor kurzem ein Netzwerk von illegalen Online-Casinos und Sportwetten-Webseiten in Pathum Thani betrieben hat.

Mr. Pao war nicht anwesend, und die Mitarbeiter behaupteten, sie wüssten nicht, wie sie ihn kontaktieren können oder wo er sich aufhält. Die meisten der Festgenommenen waren Jugendliche und wurden von der Polizei nicht identifiziert.

Oberst Kunlachart erklärte, dass sein Ermittlungsteam versuchen werde, das größere Netzwerk zu zerschlagen, und teilte der Presse mit, dass die Operationen zum Abfangen illegaler Glücksspiele während der Fußballweltmeisterschaft, die am 20. November beginnt, verstärkt würden.

Thailand hat einige der strengsten Anti-Glücksspiel-Gesetze der Welt.