Foto: The Nation

KRABI: Der Hat-Noppharat-Thara-Mu-Ko-Phi-Phi Nationalpark in Krabi hat am Dienstag den Abriss mehrerer Hütten lokaler Fischer auf der Insel Phi Phi Don in der Südprobinz Krabi angeordnet, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie die Bauten dauerhaft bewohnten und sie nicht wie zuvor den Behörden mitgeteilt als Unterstände bei Unwetter nutzten.

Die Parkbeamten informierten die Presse, dass die Fischer aus Koh Jum im Bezirk Nuea Khlong stammten und sie bereits im Jahr 2003 von den Behörden aufgefordert wurden, ihre illegal im Nationalpark errichteten Hütten in den Buchten Rantee, Phak Nam und Loh Lana zu entfernen. Weitere Aufforderungen erfolgten im August und im September dieses Jahres, jedoch kamen die Beschuldigten den behördlichen Aufforderungen erneut nicht nach. Sie behaupteten stattdessen, dass es sich lediglich um Unterstände bei Regen handeln würde.

Laut der Parkverwaltung handele es sich um einen Versuch der illegalen Landinbesitznahme im Nationalpark, weshalb alle Bauten unverzüglich abgerissen werden sollen.